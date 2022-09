Kim Cattrall se lanzó contra Sarah Jessica Parker tachándola de hipócrita

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento entre las veteranas actrices de ‘Sex and The City’, pero en las últimas semanas se ha intensificado el tema entre ellas, recapitulemos el origen de esta historia.

El inicio

En 1998 Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall coincidieron por primera vez en un proyecto para televisión con la adaptación a la novela que en 1997 lanzó Candace Bushnell. Sarah sería Carrie y Kim daría vida a Samantha

El éxito

Durante los seis años que estuvo la serie al aire se convirtieron en iconos de moda y transgresoras en su estilo, se mantuvieron al aire por 94 episodios.

El final en TV

En 2004 justo para finalizar la última temporada, los rumores empezaron señalando que las diferencias salariales entre Sarah y Kim causaban molestías entre ambas y que precisamente esto era notorio en el set de grabación.

Primera adaptación

En 2008 llegó la primera adaptación al cine de la serie, aunque recibió criticas mixtas se convirtió en la comedia romántica más vista de ese año

Segundo intento en cine

En 2010 fue el turno de la segunda película de ‘Sex and the City’, esta vez las críticas fueron negativas en casi su totalidad pero eso no impidió que fuera un éxito de taquilla.

El final sin final

En 2016 se reportó que el guión para la tercera entrega cinematográfica de ‘Sex and The City’ había sido aprobado, pero a menos de un año, SJP reveló que había sido cancelada la película. Fue en septiembre de 2017 que se reportó que Kim Cattrall había exigido a los productores de Warner que si querían que ella participara en el tercer film, debían producir los demás proyectos en los que ella estaba involucrada.

La respuesta

Ante esos rumores, Kim se pronunció aclarando que era falso lo de sus proyectos, que simplemente su respuesta era «No», así mismo aclaró que nunca fue amiga de sus co-estrellas y describió su relación con Sarah Jessica Parker como tóxica.

La tragedia

En medio de la atención mediática que protagonizaba, Kim reportó que su hermano Chris estaba desaparecido a finales de enero de 2018, unas semanas después anunció la fatal noticia que había sido encontrado muerto. En sus redes sociales pidió respeto y privacidad.

En un momento tan complicado como este para Kim Cattrally su familia, la actriz que dio vida a Samantha dejó claro que no era amiga de Sarah y así mismo le pidió que dejara de hacer publicidad con su tragedia, incluso compartió esta publicación en sus redes sociales.

Parece que las esperanzas de verlas juntas realmente se han ido ¡Seguimos queriendo más ‘Sex and the city’!

Te recomendamos en video: