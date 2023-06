Ashton Kutcher llega a los 40 y ¡está mejor que nunca!

Te presentamos la evolución de Ashton Kutcher para que tú eligas su mejor momento. ¡Se abren las apuestas!

Sus primeras fotos oficiales como modelo ya nos decían que caeríamos perdidamente enamoradas de él.

Su sesión setentosa para la serie que lo dio a conocer nos confirmó que lo amamos en cualquier década.

Cuando fue el conductor de «Punk’d» en MTV nos hizo obsesionar con las gorras camioneras.

Con el cabello largo también lucía perfecto, su mandíbula tallada por el mismísmo Dios resaltaba demasiado.

Amamos su cabello corto o semi corto. ¡Cómo sea se veía perfecto!

Haciendo un poco de historia, debemos recordar que Ashton interpretó a Michael Kelso en las primeras siete temporadas de la serie That ’70s Show; también fue el productor ejecutivo y presentador de «Punk’d» de MTV con aquella recordada dinámica de bromas muy pesadas a los famosos. Así mismo participó en las películas: «Dude, Where’s My Car?», «Recién casados» con la desaparecida Brittany Murphy, «The Butterfly Effect», «The Guardian» y «What Happens in Vegas», entre otras más de su extensa filmografía.

Su trabajo en la producción de propuestas televisivas no quedó en MTV, pues además fue el productor y co-creador de la serie de televisión «Room 401», así como del reality show «Beauty and the Geek». Más recientemente Kutcher asumió el reto de reemplazar a Charlie Sheen en el éxitoso sitcom estadounidense «Two and a Half Men» hasta su última temporada.