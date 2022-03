Ellen Pompeo te dice cómo empoderarte en tu puesto de trabajo

Parece sorprendente que después de tanto tiempo por la reivindicación de los derechos de las mujeres y habiendo avanzado tanto, haya todavía sectores laborales importantes y que deberían ser más sensibles a la causa, se estén vulnerando todos sus derechos, no solo como mujeres, sino como personas al no reconocer su protagonismo igualitario en esta sociedad y para el aparato productivo de cualquier industria.

Es precisamente Ellen Pompeo quien sigue alentando a las mujeres de la industria del cine y la televisión de los Estados Unidos a hacer valer sus derechos pero sobre todo a saber exigirlo. Porque, hay algo que sí está claro chicas, es que con el que creemos el enemigo solo hay que llevarlo a nuestro propio terreno de juego, sea quien sea.

La actriz, productora y directora de 48 años de edad, en una agenda apretada de promoción de la serie que protagoniza desde hace 14 temporadas, la Anatomía de Grey, dedicó un importante espacio a la entrevista que es portada de Hollywood Reporter, en la que explica con lujo de detalles como se hizo merecedora de meterse en el bolsillo 20 millones de dólares anuales por seguir protagonizando la aclamada serie.

Como si se tratase de una especie de tutorial o manual de autoayuda, Pompeo explicó lo que por años le ha costado que los productores y ejecutivos de la cadena ABC entendieran como profesional, y para ella fue necesario endurecer aún más sus propuestas cada vez que le cerraban las puertas. La presión y el justificar cada dólar en su cuenta bancaria fue clave para lograrlo.

En la entrevista reveló incluso cómo muchas veces tuvo que movilizarse entre sus compañeros actores para poder igualar los salarios, utilizando como ejemplo a los actores de la serie Friends, uno de los primeros frentes que se tiene como referencia en cuanto a unirse para exigir mejores pagas. Y en este testimonio quedó mal parado el actor Patrick Dempsey, a quien Ellen le propuso unirse para igualar su sueldo y éste dijo que no lo haría. Como karma al poco tiempo Dempsy salió abruptamente de la serie.

La moraleja de toda esta historia y este reportaje, es que Ellen Pompeo se armó de mucha paciencia y para ella renunciar por no lograr sus objetivos a corto plazo no era una solución. Según ella no podía permitir que un tipo la sacara de su propia casa.

Así que chicas, no desfallecer en el intento, y mucho autocontrol, que la inteligencia y la paciencia siempre ha estado del lado de ustedes 😉

