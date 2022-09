‘The Post’, la película que tienes que ver antes del Oscar

Un elenco compuesto por Meryl Streep y Tom Hanks acompañados por Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Bradley Whitford y Bruce Greenwood. La trama centrada en la rivalidad de The Washington Post y The New York Times así como la posición de cada uno ante la situación de los Papeles del Pentágono que los implicaba en diferentes tópicos durante la Guerra de Vietnam.

Un total de seis nominaciones acumuló para los Globos de Oro y se prepara para los Oscars donde Meryl Streep ya rompe records con un total de 21 nominaciones al premio de la academia.

El aporte histórico de la cinta es grandioso, así como elementos, la cinematografía y vestuarios que nos trasladan por completo a la década de los 70s.

Meryl Streep como Katharine Graham y Tom Hanks como Ben Bradlee hacen una extraordinaria dupla donde ella da vida a la primera directora mujer.

Es muy probable que exista un reconocimiento a esta cinta el próximo domingo 04 de marzo en la entrega 90 de los Oscar ¡Así que corre a verla lo antes posible!

