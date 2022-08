Kelly Clarkson dice que es feliz con sus kilos de más y lo demuestra en los AMAs

Kelly Clarkson y P!NK se presentaron en los American Music Awards, ahí dejaron claro que cuando de talento se habla, ellas se pintan solas. Kelly se presentó con un aumento de peso evidente, situación que ha sido criticada por más de uno en redes sociales.

¡Más feliz que nunca!

Para las celebridades, entrar en el mundo artístico es sinónimo de mantener una estética visual y corporal que se adecue a los cánones de belleza establecidos.

Por suerte para la cantante superó esos obstáculos y hoy se muestra mejor que nunca.

«Cuando estoy gorda es porque soy feliz. La gente piensa que debe haberme sucedido algo malo, porque he ganado peso. Pero no, lo siento, simplemente representa la felicidad de mi mundo emocional. En mi caso, generalmente cuando estoy delgada es porque algo no va bien», comentó en una entrevista para la revista Redbook.

En una ocasión señaló que en sus inicios, la cantidad enorme de presiones que tenía la llevaron a sufrir un desorden alimenticio muy importante.

Más allá de sus kilos de más la cantante reconoce que los comentarios de la gente no son positivos, pero que tampoco puede dejarse guiar por esas personas.

Para demostrarlo, la ganadora de la primera edición de American Idol se presentó a la alfombra roja con un vestido largo negro y con detalles dorados.