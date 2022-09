¡Pruébalos! 7 trucos para ser más atractiva, según estudios

Por Redacción Nueva Mujer

Las mamás, las amigas, las abuelitas… Todas ellas nos han entregado, alguna vez, un consejo sabio para sacarle partido al atractivo propio. Sin embargo, esas recomendaciones rara vez tienen una base científica, comprobada y ultra estudiada.

El sitio mexicano marciano.com.mx se dio a la tarea de elaborar una lista de «diez consejos científicos para ser más atractivo», obtenidos de la recopilación de diversos estudios y análisis. «Esto es el resultado de los conocimientos adquiridos en un laboratorio, gracias a un procedimiento sistemático y metódico de prueba y confirmación», explican.

La mencionada lista incluye recomendaciones para hombres y mujeres, por lo que sólo hemos recogido las siete que pueden ser útiles para nosotras:

¡Sonríe!

Hacerlo te vuelve inmediatamente más atractiva. Es como el cosmético natural, porque en cuanto lo haces causas impacto en otras personas y en ti misma. De hecho, en varios estudios, tanto hombres como mujeres han calificado a la sonrisa como una cualidad mucho más interesante que otras generalidades. Eso sí, una sonrisa amable y abierta es más atractiva que sólo una boquiabierta. Esto se descubrió en el estudio Integrating Gaze Direction and Expression in Preferences for Attractive Faces.

Viste de rojo

El color rojo es clave para la atracción física. Cuando las mujeres lo usan, los hombres lo interpretan como símbolo de fertilidad y disponibilidad sexual.

Para seducir, mantén la barbilla hacia abajo

Bien dicen que la primera impresión es lo que cuenta y la ciencia dice que cuando los hombres muestran la barbilla hacia arriba, dan una impresión mucho más favorable, porque esto disminuye la disformidad natural del rostro, mientras que las mujeres logran ese efecto bajando un poco la barbilla. Es decir, la postura incrementa la masculinidad y la feminidad, haciéndolos más atractivos.

Usa labial rojo

De acuerdo al estudio publicado por Gettysburg College en Pensilvania, nuestra piel tiende a oscurecerse con el paso del tiempo, no así nuestros ojos, labios y cejas, el color rojo ayuda a destacarlos y balancear este cambio. De ahí que nos veamos luminosas cuando usamos lipstick rojo.

DESCUBRE MÁS:

Potencia tu voz femenina

Al parecer, todo es un asunto primitivo. En las mujeres, la voz más suave resulta más atractiva. En los hombres, una voz profunda y dominante se percibe como más atractiva para las mujeres.

Duerme lo suficiente

El sueño es la receta para la belleza del cuerpo, pues según una encuesta hecha por el Laboratorio del Sueño de Estocolmo, en Suecia, las personas que no duermen lo suficiente son menos atractivas que las que sí descansan adecuadamente.

Ten en cuenta el estereotipo femenino

Sí, aún en el siglo XXI, los estereotipos siguen siendo una gran manera de atracción. Así con las mujeres, el caso del maquillaje, estudios muestran que quienes lo usan llaman más la atención porque los hombres lo consideran una señal de solvencia económica y hasta de independencia. Los senos y los glúteos juegan un papel importante, pues las que poseen grandes porciones son las que más llaman la atención y son mucho más cortejadas.