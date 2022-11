“Star Wars” aterriza en la Biblioteca de Santiago

FANSOLO, la agrupación nacional de seguidores de la saga de George Lucas cumple 15 años y quiere festejar en grande -con espadas lásers, ewoks y naves-, ¿cuándo? este sábado 30 de agosto en la Biblioteca de Santiago. No le falles a “la fuerza” y disfruta de exhibiciones, juegos, cortometrajes, concursos y sorpresas gratis y para toda la familia.

No viajaron de una “galaxia muy, muy lejana”, pero en ganas y producción no se quedan atrás, son los integrantes de “FANSOLO” que este sábado 30 de agosto celebran su aniversario número 15 en la Biblioteca de Santiago, desde las 11:00 hasta las 16:45 hrs., con entrada liberada y en el Espacio Zócalo de Exhibición. Un evento no sólo para los seguidores y fanáticos y fanáticas de la saga de “Star Wars”, sino para toda la familia y público general.

La cultura de “Star Wars” surgida con la primera cinta de la franquicia en 1977, es una de las más importantes y masivas en el mundo, sumando más y más adherentes con los años y décadas. Gracias a ese fervor fue que nació la agrupación FANSOLO, una de las más antiguas que reúne a fanáticos de Star Wars en Chile. FANSOLO fue creada por algunas visionaras chicas fanáticas de los Skywalker y compañía, y ha ido creciendo desde su formación, llegando a adquirir la categoría de “Agrupación Juvenil sin fines de lucro” lo que los ha posibilitado en poder crear trajes, realizar eventos y recrear algunas escenas de la saga resguardando la propiedad intelectual de Lucas Films.

“15 años de FANSOLO” será una jornada donde se podrán ver colecciones de objetos y figuras, trajes, concursos cosplay, proyecciones, actividades infantiles, charlas, sesiones fotográficas y muchas sorpresas. Siendo un total de más de 10 las agrupaciones invitadas a este estelar cumpleaños, donde están invitados desde la Luke, Leia, Han Solo, Yoda, Dart Vader y muchos, muchos más.

De esta manera la Biblioteca de Santiago una vez más se suma a estas actividades que buscan entretener y educar a las niñas, niños y familias con temáticas ligadas al cómic, al cine y la literatura, sobre todo desde la ciencia ficción y las aventuras. Es por esto que durante este evento y los días previos a éste, en la Sala Juvenil de la Biblioteca se dispondrá de un carro de lectura con una colección especializada en títulos de la saga creada por George Lucas.

Evento familiar “15 años de FANSOLO”, sábado 30 de agosto de 11:00 a 16:45 hrs. en la Biblioteca de Santiago (avda. Matucana 151, metro estación Quinta Normal – estacionamientos disponibles). Entrada Liberada.

Más información en bibliotecadesantiago.cl o en el evento de Facebook.