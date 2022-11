PETER HOOK AND THE LIGHT ANUNCIA SHOW EN CHILE

Todo comenzó en 1976, cuando un inspirado Peter Hook luego de ver a Sex Pistols en vivo le propuso al guitarrista Bernard Sumner que formaran una banda. A las semanas reclutaron a Ian Curtis como vocalista y formaron Joy Division. Eso, hasta mayo de 1980 cuando Curtis se quitó la vida. Después de unos meses de receso, Hook y el resto de los integrantes decidieron tomar nuevamente los instrumentos para volver a la carga, ahora bajo el nombre de New Order.

De todo eso han pasado algunas décadas y hoy Peter Hook es una leyenda viva que no se detiene. Por el contrario, en la actualidad se presenta en vivo como Peter Hook and The Light, y precisamente bajo este nombre aterrizará el próximo 25 de octubre para presentar en directo, en el marco del ciclo Virgin Converse S.U.E.N.A., el legendario álbum Unknown Pleasures de Joy División. Además, hará un repaso por otros grandes composiciones de su primera banda y también por los más importantes de New Order.

Antes del show de Peter Hook se presentará la banda local, Intimate Stranger, los que con sus sonidos del post punk y dream pop, además de sus tres discos de estudio como aval, serán los encargados de encender los fuegos de la noche del sábado 25 de octubre.

Cuándo: Sábado 25 de octubre a las 20:00 hrs.

Cuánto: Pre venta: $18.000 + recargo (primeros 200 tickets online, tiendas Converse Costanera Center y Parque Arauco y Disquería Sonar). General: $22.000 + recargo.

Dónde: Teatro Italia, Av. Francisco Bilbao 265, Providencia, Santiago.