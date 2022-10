Netflix obtiene el primer Globo de Oro en la historia para una producción de internet

Continúan los triunfos de Netflix. El domingo en la 71 edición de los Globos de Oro, la plataforma streaming recibió un Globo de Oro por la actuación de Robin Wright en la serie ‘House Of Cards‘, galardonada como la Mejor Actriz Dramática de TV. Así hizo historia con la primera producción para internet en recibir un premio de este certamen.

El inicio de la ola de éxitos para la señal estadounidense se remonta a septiembre de 2013, cuando consiguió tres estatuillas en la ceremonia premios Emmy por ”House of Cards’, incluyendo la de Mejor Dirección para David Fincher.

Y a pesar de que sólo ganó uno de los seis premios de las categorías en las que figuraban sus series ( House of Cards, Arrested Development y Orange is the New Black), lo cierto es que Netflix se ha ido ganando el reconocimiento mundial de sus producciones por su gran calidad y originalidad.

La segunda temporada de la serie original de Netflix, “House of Cards“, se estrenará el viernes 14 de febrero de 2014. Los 13 episodios de la temporada, protagonizada por el ganador del Oscar Kevin Spacey y Robin Wright, ganadora del Globo de Oro, estarán disponibles para todos los miembros simultáneamente en todos los territorios donde Netflix está disponible.

Trailer segunda temporada de ‘House of Cards’:

Fuente: The Verge