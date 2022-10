‘Air Balloon’, la nueva canción de Lilly Allen

En noviembre pasado, Lilly Allen regresó a la música luego de cuatro años en los que estuvo bien perdida… Lo suficiente como para que su nuevo single, ‘Hard Out Here’, no tuviera muy buen recepción por parte público, en especial en Reino Unido, donde la canción pasó casi desapercibida en los listados. Sin embargo, al parecer la interprete de ‘The Fear’ no piensa rendirse y nos presenta la canción ‘Air Balloon’.

El tema, que vendría siendo el segundo single de su tercera placa, aún sin título ni fecha de lanzamiento, tiene un sonido que nos recuerda a esos temas pegajosos de su álbum debut ‘Alright, Still’ (2006), y fue producido por Shellback, quien ha trabajado antes con artistas como P!nk, Britney Spears, Christina Aguilera, entre otros.

¿Qué te parece ‘Air Balloon’? ¿Un buen regreso o más de lo mismo?

Fuente: digitalspy