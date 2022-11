Robbie Williams en la crisis de los 40: quiere someterse a varias cirugías estéticas

«Voy a hacer todo lo que se tenga que hacer», dijo al diario inglés The Sun. «Me voy a hacer un estiramiento en la cara, me retocaré el mentón, una liposucción. La teoría de la crisis de los cuarenta ha estado rondándome durante un tiempo», añadió el ex integrante de Take That, ad portas de cumplir las cuatro décadas de vida el próximo mes de febrero.

Robbie Williams fue padre por primera vez en septiembre de 2012 y asume que este acontecimiento ha cambiado bastante su existencia. «Con la llegada de Teddy, mi hija, tengo una perspectiva distinta del mundo», explicaba. «Ya no fumo tres paquetes de cigarrillos, me acuesto antes. Son cosas físicas y mentales», analizaba, según cita el sitio lacosarosa.com.

El mencionado sitio de farándula recuerda además que el cantante confesó haberse sometido ya a un injerto de pelo. De acuerdo a lo que él mismo reveló a Graham Norton el pasado mes de noviembre, lo hizo sólo porque estaba aburrido durante sus tres meses de vacaciones, no porque realmente lo necesitara. «Es lo más raro que he hecho», aseguró.

¿Crees que en realidad necesita someterse ahora a varias cirugías estéticas para rejuvenecer?