CARTELERA: Los panoramas que te harán vibrar este fin de semana

VIERNES 10

AREA 8: Area 8 VIP



BAL LE DUC: Revolution Underground

BAR EL CLAN: Dj Sanhueza + Dj Yoyo

BAR MALA VIDA: Animal Party!

BAR LORETO: Portugal

BAR SANTA FILOMENA: Combo Ginebra

BAR VICTORIA: Lucy Briceño

BEERLITZER RESTOBAR: Ciclo de Música

BLONDIE: Camouflage. Compartimos su tema “Love is a Shield”

CASA SANTOS DUMONT: Zed Bias

CENTRO ARTE ALAMEDA: Miss Garrison. Compartimos su tema “Si Huele a Plástico”

CENTRO CULTURAL CHINO: Taller Gratuito de Ajedrez Chino

CLUB BABILON: Tributos a Queen + The Beatles + Oasis + Coldplay

CLUB DOT: Music Connecting People

CLUB IBIZA: Dj Contour + Dvj VGT

CLUB LA FERIA: Andre Butano

CLUB MATTA: Viernes Ven a Mí

CLUB MIEL: Rainbow

CLUB SUBTERRANEO: Dj Pi + Dj Dzol

COLORS CLUB: Colors

CUETO CON ANDES: Anarkia Tropical

DOMINGA: Manuel Sagredo

ESKAPE CLUB: Thank God It’s Friday

EX TANTRA: Friends & Púrpura

EXIT CLUB: Dj Feer + Dj Beto Sandoval

GALPON VICTOR JARA: Duo Razzano + Combo Tortuga. Compartimos su tema “Tortuga Bacilona”

GAM: Chile Monos

KAMIKAZE: La Vie Parissiene

KAPITAL CLUB: Dj Urban

LA PEÑA: La Peña de Nano Parra

MANSION PO: Gloria Rebelde

MATUCANA 100: Obra “Tierra de Fuego”

MOE’S: Los Mox. Compartimos su tema “No lo Aceptaremox”

MOSAI CAFE: Nolytta

MOVISTAR ARENA: La Gala de la Radio Pudahuel

OPERA CATEDRAL: Sepamoya Cumbia Rock

ORIXAS: Orixas Carnaval

SALA GENTE: Dj Set The Freeman

SAN DIEGO 1455: Fiesta S.O.S

SANTERIA: Chingana

STEEL CLUB: Transancumbia + Sonora 5

SURREAL DEHESA: Kinesiolofest

W SANTIAGO: Wake Up

SÁBADO 11

AMANDA: Astro. Compartimos su tema “Ciervos”

BAL LE DUC: Balleduc Greatest Hits

BAR EL CLAN: Latinpana + Dj Gitano

BAR LORETO: Dj Haití + María Magdalena

BAR MALA VIDA: Groovers Night

BAR SANTA FILOMENA: Ellas No

BAR UNO: Hija de Perra

BAR VICTORIA: Los Viking 5. Compartimos su tema “Cara Sucia”

BARRIO ESMERALDA: Obra “Tercer Reich”

BLONDIE: Adrenalina, La Fiesta de los ’90

BURBUJAS CLUB: La Zorra

CASA SANTOS DUMONT: Stgo Dubwise

CASONA NEMESIO ANTÚNEZ: Obra “Una Probadita de Chile”

CENTRO ARTE ALAMEDA: Piña Loca Party

CENTRO CULTURAL VICENTE BIANCHI: Valentín Trujillo + Daniel Lencina

CENTRO DE EVENTOS EL CERRO: The Superheroes

CLAUSTRO: Iguales Post marcha

CLUB BABILON: Tributos a La Renga + Ataque 77 + Riff

CLUB BOCACCIO: Ladies Night

CLUB IBIZA: Mambo Infernal

CLUB MATTA: The City

CLUB MIEL: “Las Vegas” Revolution

CLUB NATIVE: La Coka Nostra

CLUB RIO: Konchetucumbia

CLUB SOCIAL Y RECREATIVO EL RITMO: Hot Room

CLUB SUBTERRANEO: Juan J Beatz + Dj Nash

CLUB SURREAL: Boys Next Door

GAM: Chile Monos

DOMINGA: Vives & Forero + Da Costa

ESKAPE CLUB: Las Vegas on the Floor

EX TANTRA: Eleven & Diamonds

FONDA PERMANENTE: Transancumbia

GALPON VICTOR JARA: La Combo Tortuga

GLOW CLUB: Glamour Night

KAMIKAZE: Felix Dj

LA PEÑA: La Peña de Nano Parra

LUXOR: Fiesta Radio Carolina

MATUCANA 100: Obra “Umbral”

MOE’S: Rainbow + White Snake

MOVISTAR ARENA: Los Bunkers + Francisca Valenzuela (foto) + Manuel García + Los Vásquez + Gondwana

ONE ROOTS: Rap for the Night

ORIXAS: El Afinque Sabroso

ROOTS: Guerra de Sexos

SALA MURANO: De La Guetto

SALSOTECA MI GENTE: Machassa

SANTERIA: Púrpura&Friends Post Marcha

SANTO MAMBO: Hordatoj

STEEL CLUB: Seroky + Monstar +Planes

SURREAL LA DEHESA: Memory Fest Agressive

TEATRO CAUPOLICAN: Domination Fluor / La Coka Nostra. Compartimos su tema “Malverde Market”

DOMINGO 12

GAM: Chile Monos

MATUCANA 100: Obra “Nieve”

PATIO BELLAVISTA: Día de la Madre

SANTIAGO PARK PLAZA: Madre hay una Sola