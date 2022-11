Noel Gallagher: “Quiero terminar mi gira antes de empezar con mi nuevo álbum”

Noel Gallagher sigue dando que hablar, ya que esta vez, anunció que su álbum, que tiene colaboración de Amorphous Androgynous no será lanzado sino hasta el próximo año.

Según NME, el ex Oasis señaló que quiere esperar a terminar su gira promocional de su disco solista “Noel Gallagher’s High Flying Birds”, antes de embarcarse en este nuevo LP.

“Tengo un descanso en la mitad del tour en julio, entonces el plan es hacer algo. Entonces, terminarlo después de la gira en Octubre. Puede que sea a finales de año, pero es más probable que venga el próximo año”, indicó.

Sobre la calidad de su próximo LP, afirmó: “Dejé la vara muy alta con mi álbum actual, y no pondré un punto de referencia sin razón. Hasta el momento no es una gran grabación, por lo tanto, no saldrá hasta que lo sea”.

Link: Noel Gallagher: ‘Amorphous Androgynous collaboration unlikely to be out until next year’ (vía NME.com)