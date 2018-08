Delfina Guzmán se fue con todo contra Daniela Vega y elogió a Patricia Maldonado

Delfina Guzmán siempre da su opinión sin guardarse nada. La actriz fue invitada al programa 'No culpes a la noche' conducido por Kathy Salosny.

La actriz tiró sus dardos contra Daniela Vega y la película 'Una Mujer Fantástica': "Fíjate que esta historia del trans me da un poco de lata".

"Encuentro que es como ser muy moderna, yo no había oído nunca de gente que quisiera ser hombre, yo encuentro que jugar con esos roles que son los principios de la vida, no me gusta este tema, no me trae nada nuevo, no me hace vislumbrar cosas interesantes", agregó.

Pero lo más categórico fue cuando se refirió a la película ganadora del Oscar diciendo que "vi un pedazo y Daniela Vega es mala actriz, no es actriz. Encontré media latera la película. La temática no atrae para nada".

Además, Guzmán se refirió en confusos términos a Patricia Maldonado, asegurando que "Me da risa, no creo que sea tan tremenda como se cree". Preguntada por si acaso la encuentra inteligente, respondió sin dudar: "Sí… para lo huevonas en general que son las mujeres. La encuentro una mujer que funciona con la cabeza… es descriteriada eso sí".

