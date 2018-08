Esta es la prueba que la madre de Meghan tiene maletas listas para mudarse a Londres

Mariage de célébrités | Meghan Markle & Prince Harry | Élégance et simplicité 💖 | @wom_france #meghanmarkle #princeharry #meghanandharry #mariage #mariageroyal #royalwedding #royalfamily #wedding #simplicité #robeblanche #simplicity #elegance #whitedress

A post shared by WOM OFFICIAL (@wom_france) on Aug 16, 2018 at 12:20pm PDT