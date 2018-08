A Verónica Castro le asusta la opinión de los 'millennials' sobre 'La Casa de las Flores'

Verónica Castro es una consagradas actriz de la televisión mexicana, con una trayectoria impecable y una belleza y carisma excepcionales. Los millennials quizás no saben que protagonizó uno de los melodramas más vistos de la historia (Los ricos también lloran) y que fue conductora estrella de dos de los talk shows más populares de los 80s: Noche a Noche y Mala Noche… ¡No!.

A post shared by Verónica Castro (@vrocastroficial) on Mar 1, 2018 at 9:00am PST

Pero Netflix ha catapultado a la veterana actriz directo al corazón de las nuevas generaciones gracias a la serie 'La Casa de las Flores'.

Ésta es la primera vez que 'la Vero' incursiona en el universo del streaming como protagonista de la serie de Manolo Caro. A pesar de tener experiencia y un largo historial de producciones, Verónica jamás imaginó interpretar a un personaje como el de Virginia de la Mora, una mujer ricachona de Las Lomas, dueña de una florería que fuma marihuana.

En una entrevista para Radio Fórmula, la actriz confesó que para ella fue un gran impacto tener que interpretar a esa mujer ya que desde siempre se ha encargado de ser un buen ejemplo y Virginia representaba sacar a la luz todo aquello de lo que tanto se cuidaba.

"Yo dije 'ah, una mujer que vende flores y se preocupa por sus hijos; es lo que más me gusta, soy una mamá, sufro mucho por mis hijos…pan comido'. Pero (Manolo) no me había contado lo demás. No es que sea difícil pero te cuesta trabajo aceptar que la gente quiere ver ese tipo de cosas"

Y es que para Verónica, un personaje que fuma marihuana y con la situación familiar de Virginia era algo que antes no se veía en televisión.

"Nunca quise dar un mal ejemplo. Yo me escondía cuando fumaba (nicotina) porque no quería ser un mal ejemplo para la gente y de repente acá, les doy todos esos malos ejemplos de cara. Pero es lo que está exigiendo este público de Netflix"

A post shared by Verónica Castro (@vrocastroficial) on Aug 15, 2018 at 12:22pm PDT

"El público que yo tenia cautivo va a decir que me volví loca. Pero no me hagan sufrir por esto. Es un personaje y no soy yo. Voy aprendiendo. Tiemblo por los millenials y me pregunto cómo les voy a caer", dijo justo antes del estreno de la serie.