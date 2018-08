9 datos curiosos de la película 'Cincuenta Sombras de Grey'

En 2015, la película 'Cincuenta Sombras de Grey', protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan, no fue bien recibida por los críticos y parte del público; sin embargo, aún así la cinta consiguió un gran grupo de fanáticos que vieron ésta y las otras dos películas que conforman la trilogía.

La cinta dirigida por Sam Taylor-Johnson fue todo un éxito de taquilla y hoy tenemos para ti 9 datos que seguramente no sabías de esta producción cinematográfica.

Datos curiosos:

1- La película está prohibida en Kenia debido a escenas sexuales prolongadas y explícitas. Cualquier persona que distribuya o muestre la película puede ser enjuiciada.

2- A la ganadora del Óscar Angelina Jolie, se le ofreció la oportunidad de dirigir la cinta, pero ella rechazó la oferta.

3- Todo el reparto tuvo que aprender sus líneas en tan solo 5 días.

4- La actriz Dakota Johnson pidió a sus padres Don Johnson y Melanie Griffith que no vieran la película. Ella pensó que era inapropiada para ellos.

5- En 2016, la película fue nominada al Óscar a la mejor canción original por el tema 'Earned It', interpretado por The Weeknd.

6- La escena sexual favorita de Dakota Johnson en la película es donde Anastasia Steele pierde su virginidad con Christian Grey.

7- A Jamie Dornan no le gusta afeitarse en absoluto y por lo general luce una barba completa en su tiempo de inactividad. Sin embargo, durante el rodaje tuvo que afeitarse todas las mañanas para mantener la apariencia de Grey. El actor estaba contento de que al menos no tendría que afeitarse el pecho.

6- Jamie Dornan reveló que visitó una mazmorra sexual privada para investigar sobre su personaje de Christian Grey.

8- La canción 'Love Me Like You Do' interpretada por Ellie Goulding fue nominada al Globo de Oro y al Critics' Choice (Premio de la Crítica) en la categoría mejor canción original.

9- La cinta recibió cinco premios Razzie (reconocen lo peor del cine) en las categorías peor película, peor actriz, peor actor, peor guion y peor dúo en pantalla. Además, la directora fue nominada.

