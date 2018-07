'Misión Imposible: Fallout' lidera la taquilla en su primer fin de semana

'Misión Imposible: Fallout', la sexta cinta de la exitosa saga protagonizada por Tom Cruise, alcanzó la cima de la taquilla norteamericana, superando a las cinco versiones anteriores.

Según Box Mojo Office, la producción recaudó unos 61,5 millones de dólares durante el fin de semana y 92 millones de dólares a nivel mundial. Así, la última película de Cruise cuadruplicó los 15 millones de dólares de 'Mamma Mia! Here We Go Again', que ocupó el segundo lugar.

El largometraje es dirigido por Christopher McQuarrie, y cuenta con un reparto que incluye a Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan y Alec Baldwin, quienes repiten sus roles previos; a la saga se unieron por primera vez Henry Cavill, Angela Bassett y Vanessa Kirby.

En esta ocasión, Ethan Hunt (Cruise) y su equipo, deben escapar de August Walker (Cavill), un agente de la CIA que cuestiona la lealtad y eficacia de Hunt, luego de que una misión resultara con desastrosas consecuencias.

La película ha recibido aclamación universal por parte de los críticos, quienes la han catalogado como la mejor de la saga, e incluso, como una de las mejores películas de acción de la historia. Ha sido apreciada por su calidad, dirección, guión, efectos especiales y las actuaciones del reparto, especialmente la de Tom Cruise.