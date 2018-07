Daneidy Barrera, la popular 'Epa Colombia', volvió a hacer de la suyas en redes sociales para dar a conocer uno de sus nuevo negocios, su peluquería, un plus a su profesión de promocionar marcas por medio de sus redes sociales. El cambio de ‘look’ de ‘Epa Colombia’ dejó sin palabras a más de uno.

En la fotografía que compartió en su Instagram se puede ver a 'Epa' utilizando un look negro, pero lo que más llamó la atención de los cibernautas fueron las ondas que tiene en el cabello, con las cuales se ve mucho más seria y formal que en otras ocasiones, aparte de su maquillaje.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y la fotografía en pocas horas logró cientos de comentarios, algunos positivos halagándola por cambió de look, mientras otros no dudan en comentar que a pesar de su intento de mejorar, no lo logró.

"Se ve bien", "Le luce", "Hermosa", "Dios te bendiga que te vaya súper bien en la inauguración, muchos éxitos Epa", "Que Dios bendiga su peluqueria y que se mueran los envidiosos ", "Ordinaria y poco agradable de ver", "Aunque la mona se vista de seda, mona se queda", "Estas divina lastima las cejas te quedaron muy disparejas", escribieron algunos de sus internautas.

Recordemos que…

Hace poco reveló una foto de ella en su infancia que se viralizó en redes sociales. Desde ese momento sus polémicos videos han revolucionado las redes sociales y la han hecho ser una de las figuras públicas de las que más se habla; sin embargo, aunque pareciera que nada podría impresionarnos más, la colombiana compartió una foto que dejó a más de uno con la boca abierta.

Por medio de una de sus historias de Instagram compartió una foto recordando su etapa en el colegio, generando cientos de comentarios por parte de sus seguidores.

Qué impresión!!!!!! Así era Epa Colombia cuando niña… Hasta bonita se veía pic.twitter.com/SOxFL2cGRn — Qué tal esto (@CorreDile) July 18, 2018

En la imagen, se ve a Daneidy con el uniforme de su institución educativa y su cabello de color negro suelto, la fotografía al momento desató muchos comentarios, donde algunos consideraron que se veía adorable y muy tierna en su etapa de estudiante.

Sin embargo, minutos después de haber publicado la fotografía la eliminó, pero algunos cibernautas lograron guardarla y difundirla en redes sociales donde ha alcanzado una gran popularidad.

Te mostramos en video: