¡Se supo todo! Rosemarie revela por qué sus ex compañeros rechazaron participar en "Mekano"

El regreso de "Mekano" ya es una realidad, y todos están atentos a los nombres de quienes participarán en el esperado proyecto liderado por José Miguel Viñuela.

Según indicó el animador, luego de conversar con la mayoría de los integrantes, logró armar un grupo que estará compuesto por al menos la mitad de ellos.

Sin embargo, el bajo número dio paso a una serie de rumores y polémicas, como que los organizadores no llamaron a todos los que participaban del extinto programa juvenil.

Carla Jara y el regreso de 'Mekano': "No sé por qué no me invitaron"

Pero la ex bailarina Rosemarie Dietz puso fin a los rumores y contó por qué algunos de sus ex compañeros no quisieron ser parte del regreso de "Mekano".

La información la dio a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que respondió la inquietud a una usuaria.

"Sólo algunos negociamos otros no estarán porque no llegaron acuerdo económico y otros porque no quisieron y están en otra por eso amigo bs", dijo Rosemarie.

Hasta el momento están confirmados Vivi, Flaviana, Fabricio, Bruno y Thiago, quienes participaban en el espacio bailando Axé, y también el grupo "Café con Leche".

A ellos se suman Ruth Gamarra, Amanda, Lupe y Rigeo.

