¡Confirmado! Este es el actor que interpretará la versión del Príncipe Carlos en 'The Crown'

Ha sido el actor Josh O'Connor, el escogido para interpretar la versión joven del Príncipe Carlos, en lo que será la próxima tercera temporada de la serie éxito de Netflix: 'The Crown'. Como ya el público lo sabe, cada temporada se enfoca en una década diferente de la vida y obra de la reina Isabel, papel que actualmente interpreta, Olivia Colman en las temporadas tres y cuatro, como lo hizo Claire Foy en las temporadas uno y dos.

Josh O’Connor will play Prince Charles in The Crown Season Three. pic.twitter.com/FHrqE2dQhA

— The Crown (@TheCrownNetflix) July 26, 2018