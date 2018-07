El duro momento personal por el que pasa Andrés Caniulef

Desde hace tres semanas el periodista Andrés Caniulef no aparece en 'La Mañana' de Chilevisión, debido a que él mismo solicitó ser sacado de pantalla por el difícil momento personal por el que está pasando.

El periodista padece una fuerte depresión que lo llevó a suspender sus actividades laborales. Según una entrevista concedida a El Filtrador, Caniulef declaró: "Colapsé. Han sido meses difíciles en todo sentido".

"Afortunadamente ya estoy de pie, pero fue bien duro lo que viví. Nunca había experimentado esta sensación, la desazón total. No me di cuenta y nunca pensé que podía ser tan vulnerable", agregó.

El panelista del programa de Chilevisión relató que desde febrero estaba sufriendo esta depresión que lo tenía continuamente viviendo crisis de pánico y llorando en los cortes comerciales del matinal: "La crisis la viví mientras estaba trabajando. Eso fue el desgaste, el tratar de estar bien para la pantalla, pero lloraba en todos los comerciales. Ahora lo recuerdo y me da pudor, pero ahí tengo que agradecer el abrazo y el cariño del equipo. En especial de la Carmen Gloria, mi jefa que me apañó, y la Carola (de Moras) y la Pauli (Rojas), que me consolaban y me regaloneaban para que me sintiera mejor".

"La crisis partió con la llegada de Viña y el recuerdo de la gala. No tenía ganas para levantarme. Imagina lo que era llegar a las 8 a poner cara de felicidad cuando te sientes un desecho", confesó.

Cabe destacar que el recuerdo de la gala se refiere al momento donde hizo pública su relación con Sebastián Núñez. Ocho meses más tarde, la pareja vivió el quiebre de su relación.

