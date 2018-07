Daniela Vega cambió radicalmente de profesión

Daniela Vega se lanzó a la fama colombiana siendo reconocida como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, por su labor en la sección de entretenimiento en noticias Caracol; sin embargo, hace unos cuantos meses decidió cambiar de profesión y aunque nos tenía en suspenso durante una entrevista manifestó que su deseo es ser actriz.

Frente a las cámaras del programa 'Lo sé todo' dijo que está trabajando con Victoria Hernández y que finalmente se le están haciendo sus sueños realidad.

"Pocos lo saben, pero cuando yo era niña lo que quería ser era actriz y empecé a estudiarlo. Luego fui al reinado, después empecé la universidad y me dedique al periodismo, por cosas del destino me dedique a mi profesión y una rama que es la presentación".

Además, confesó que el papel que le encantaría interpretar es el de villana porque implica más retos. Por ahora, no ha hecho castings ya que ese esta preparando hasta ahora.

"No he hecho casting por ahora, tu sabes que uno no puede llegar sin conocimientos y sin practica, por eso estoy en los talleres con Victoria Hernández. La idea es formarme, no quemarme solamente presentándome y ya".