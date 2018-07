Conoce a Sadie Stanley, la actriz que dará vida a Kim Possible en la versión live-action de Disney

Sadie Stanley ha sido revelada como la interprete de la versión Live-action de Kim Possible que prepara Disney. La película ha sido programada para algún momento de 2019, pero por lo pronto ya se han revelado a sus protagonistas. Sean Giambrone dará vida al mejor amigo de Kim Possible, su fiel acompañante Ron Stoppable así como Alyson Hannigan será la cirujana madre de Kim, Dr. Ann Possible, también conocida como Mom Possible.

Disney has shared a first look of actress Sadie Stanley as Kim Possible for their upcoming live-action movie of the animated series. Are you guys here for it? 👀 pic.twitter.com/dxDuzYR9d0

— Pop Crave (@PopCrave) July 21, 2018