Barb de 'Stranger Things' regresa a Netflix con una nueva película

'Sierra Burgess Is a Loser' es el nombre de la próxima película de Netflix en formato comedia adolescente dirigida por Ian Samuels, esta basada en el legendario personaje de Cyrano de Bergerac, y está protagonizada por Shannon Purser, la recordada Barb de 'Stranger things' que en este proyecto está acompañada de RJ Cyler, Noé Centineo, Will Peltz, Kristine Froseth, Lea Thompson y Alan Ruck, su estreno está programado para el 7 de septiembre de 2018

