Shakira fue la estrella principal en la inauguración de los Juegos Centroamericanos, donde bailó a su estilo. Sin embargo, los comentarios en rede sociales no se hicieron esperar y muchos coincidieron en que la barranquillera estaba embarazada de su tercer hijo por la forma de su vestido.Shakira habló de los rumores de su embarazo.

Luego de superar el inconveniente con su aeronave, Shakira se despidió de Barranquilla en el aeropuerto de carga del Ernesto Cortissoz donde fue abordada por algunos fanáticos y medios de comunicación.

Shakira habló de los rumores de su embarazo:

"¿Estás embarazada, Shakira, le preguntaron en el aeropuerto a lo que ella respondió sorprendida y entre risas "no", describió uno de los periódicos de la región. Y dijo jocosamente: "¿Por qué me preguntas si estoy embarazada? ¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí".