Cher y la película musical 'Mamma Mía! Here we go Again' reciben buenos comentarios

Don’t go wasting your emotion, lay all your love on these @mammamiamovie premiere pics. 🎵 #mammamia #mammamia2 #abba #london #christinebaranski #cher #merylstreep #amandaseyfried #lilyjames #etalk (📷: Getty Images)

A post shared by etalk (@etalkctv) on Jul 16, 2018 at 1:27pm PDT