¡Doloroso! Integrante de Destiny's Child es internada en clínica mental por intentar suicidarse

Esta semana fue confirmada la dolorosa noticia, Michelle Williams, que muchos conocimos a finales de los noventas, como una de las integrantes de la alineación final de Destiny's Child, decidió registrarse ella misma en un centro de salud mental para buscar la ayuda necesaria y el apoyo médica en su larga y dolorosa lucha contra la depresión.

Michelle Williams has checked into a mental health facility for depression https://t.co/DB5ehWVhPL pic.twitter.com/6RTBtt1CKI

La cantante de 37 años, decidió ser lo más abierta posible sobre sus luchas internas que en episodios pasados la llevaron a pensar incluso en el suicidio, sus altos grados de depresión la han llevado a niveles, que finalmente ha decidido hacer públicos. Confesar que ha pensado en atentar contra su vida ha sido el primer paso para no hacerlo, esto fue lo que comentó:

"Creo que cuando tenía 25 años lo entendí, si hubiera tenido un nombre para lo que estaba sintiendo en ese momento, habría revelado que he estado sufriendo de depresión, pero la verdad es que no sabía hasta que tenía, hasta que llegaron los 30 años y alfin había entendido lo que estaba pasando, he estado sufriendo de esto desde la edad de 13 años, no sabía cómo llamarlo".

Michelle Williams of Destiny's Child has checked herself into a mental health facility to seek help for her struggle with depression. pic.twitter.com/qETKbG3bOo

