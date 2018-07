Roberto Palazuelos defiende a Luis Rey y asegura que era encantador

El éxito de 'Luis Miguel, La Serie' es innegable y ya que ha quedado claro que varios detalles de la historia fueron armados por los escritores para darle más dramastismo, en la vida real han surgido muchas verdades por parte de los personajes que rodearon al intérprete.

Desde el inicio, los que fueron amigos de la juventud de Luis Miguel han salido en defensa de sus personajes, reforzando o desmintiendo varios de los sucesos que los involucran con él. Especialmente Roberto Palazuelos, ha estado dando a conocer su versión sobre lo que se ve en la serie y lo que pasó en realidad (según él)

“Entiendo que quieran exagerar algunos detalles, pero la historia la están contextualizando como real, en un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones, pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto”, dijo al periódico Reforma recién comenzaba la serie.

Y es que ahora, el empresario mexicano salió en defensa de Luis Rey, papá de Luis Miguel, a quien ponen como el villano más repulsivo de la historia. Aunque todo México tiene su propia opinión sobre el papel del español, Palazuelos, asegura que no era tan “malvado” como se le pinta en este proyecto y que a Óscar Jaenada le faltó la chispa de simpatía con la que Luis Rey conquistó a todo el mundo.

Fue durante una entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que el también actor recordó la época en la que no sólo compartió con 'El Sol', sino también con su familia, a quien apreciaba mucho. Si bien reconoció que Luis Rey era un papá muy estricto, también resaltó su labor, pues aseguró que de no ser por la disciplina a la que sometió a su hijo, no sería la estrella que es hoy.

“Yo si pienso sinceramente que sí debió haber sido mal padre, pero también pienso que si no hubiera sido por Luis Rey, Luis Miguel no sería Luis Miguel (…) le enseñó el negocio, le enseñó a manejar su oído, le enseñó todo el rollo”, comentó Palazuelos.

Palazuelos también recordó la última vez que vio a Luis Rey, cuando le habló de lo mucho que le afectaba la ruptura con su hijo: “La última vez que yo vi a Luis Rey, lo vi en Acapulco, en ese tiempo en el que ya se habían peleado y Luis Rey andaba buscando una propiedad en Acapulco y yo lo ayudé un poco y esa noche nos fuimos al Baby’O, yo, él y otras personas. Se me puso a llorar que Micky y el rollo. Yo creo que le dolía mucho. Luisito de verdad era encantador, al menos conmigo era encantador. Era un chaparrito, simpatiquísimo, vivísimo y la mamá era muy linda, muy distinguida”.

En semanas anteriores el actor salió en defensa propia tras el episodio de la pelea que tuvo con luis Miguel donde el intérprete le dice que todo lo que ha tenido, como los viajes, ha sido gracias a él. Palazuelos puntualizó que no necesita nada de Luis Miguel y hasta recordó que cuando lo conoció cuando no tenía ni ropa.aseguró que se 'El Sol' no le da una disculpa pública se convertirán en enemigos. Y dejó en claro que no lo demandará por haberlo difamado.

