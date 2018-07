Critican a Aislinn Derbez por verse "gorda" y "parecer hombre"

Aislinn Derbez es fiel a mantenerse activa en redes sociales, donde publica algunas de las imágenes más tiernas de su familia.

Sin duda, la actriz siempre enloquece a sus seguidores con la simpatía de Kailani y las travesías junto a su esposo Mauricio Ochmann y aunque la mayoría de las veces le dejan comentarios positivos felicitándola por su familia o enalteciendo su belleza, en esta ocasión salieron a relucir las críticas hacia su cuerpo.

Forever mood 🌴🌸🌈 A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Jul 13, 2018 at 1:52pm PDT

Recientemente la hija de Eugenio Derbez compartió una imagen en donde aparece posando en un río, durante su último viaje a Kauai. A pesar de que la actriz luce radiante, sus seguidores comenzaron a decir que se veía muy gorda y descuidada. Por supuesto no perdieron la oportunidad de decirle que "no se preocupara" pues tarde o temprano recuperaría su figura.

"Todavía no se te bajan los cachetes del embarazo pero vas a regresar al cuerpazo que tenías, yo lo sé", dijo una usuaria, mientras que otra comentó que se le veía "una cabecita y un cuerpezote"

Pero lo peor fue que muchos comenzaron a decirle que se veía fatal porque parecía hombre, que ese corte la hacía ver tosca y que se veía mal que tuviera los músculos tan marcados. Algunos hasta creyeron que "estaba editada y que no podía ser su cuerpo".

"Sí parece vato, tiene músculos de hombre y no se ve linda"

"Qué asco, tiene cuerpo de hombre"

Al parecer muchos no aprenden que criticando y juzgando no van a ganar nada y sacan a relucir que lo peor del ser humano es atacarse entre sí. Ésta no es la primera vez que Aislinn es criticada, pues en varias ocasiones anteriores, fue atacada por el aspecto de su nariz, algo que ella asegura no le afecta en lo absoluto.

Ésta es sin duda la mejor época de la actriz y se ve en la felicidad que irradia por su maternidad y amor por su familia. Además, está por estrenar serie junto a la mítica Verónica Castro, con lo cual marcará su triunfal regreso a la pantalla.

