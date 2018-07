Álvaro Salas rompe el silencio y se refiere a demanda por paternidad

Ayer nos enteramos a través de diversos medios de la demanda por paternidad puesta contra el humorista Álvaro Salas, la cual se resolverá en el Tribunal de Familia de San Bernardo.

El comediante rompió el silencio y realizó una escueta declaración leída en el programa de La Red Intrusos, donde recalcó que no se referirá de manera pública al tema.

"Los hechos que se están ventilando en estos días, no dicen relación alguna con lo que se indica en la demanda (…) No me voy a referir a los dichos que circulan a la espera de lo que dictamine en ese proceso judicial. Soy el principal interesado en que la justicia resuelva esta situación y para ello, voy a prestar toda la colaboración que corresponda", dijo.

Además, por tratarse de un asunto donde un menor de edad está involucrado, Salas solicitó que el tema fuese tratado "con la mayor confidencialidad y sigilo posible".

Lee la declaración completa aquí:

