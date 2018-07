Karol Lucero revela la verdad sobre su relación con Yadranka Tomic

Vamos por Croacia 🇭🇷🇨🇱 #Rusia2018 s lijepom hrvatskom ženom 💪🏻😇

A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Karol Jesús Lucero V. (@karol_lucerov) on Jul 7, 2018 at 9:21am PDT