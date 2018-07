El complicado juicio que terminó con la amistad entre dos ex bailarinas de "Mekano"

De amigas a rivales. Esa es la situación que hoy en día mantienen Monserrat Torrent y Romina Sáez, quienes saltaron a la fama con su participación en el extinto programa juvenil "Mekano".

¿La razón? Un juicio laboral que comenzó en 2011, cuando Sáez fue despedida del programa "Bang" de Vía X, en el que compartía pantalla junto a la ex bailarina también conocida como "Monty".

Según recogió "Intrusos" de La Red, Romina habría recibido un llamado telefónico en el que le informaron que ya no necesitaban sus servicios, luego de lo cual fue desvinculada del canal.

La notificación no fue del agrado de la ex animadora, por lo que tras el llamado, decidió irse a juicio contra sus ex empleadores acusando despido injustificado.

Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando al revisar la lista de testigos presentada por los demandados, vio el nombre de Monserrat. "Yo consideraba a esta persona una amiga, y cuando me muestran la lista de testigos yo no lo podía creer", dijo Romina, explicando que a partir de ese día, la relación entre ambas se quebró.

Es que según comentó, se sintió traicionada por Monty, luego que esta declarara en beneficio de los demandados y no de quien fue su compañera durante años en la televisión.

En ese sentido, agregó que "hay un delito que se llama falso testimonio", refiriéndose a su ex amiga a quien ahora llama "Judas".

Pese al mal momento, Romina ganó el juicio en contra de sus ex empleadores, pero perdió la amistad que había construido con Monty desde que participaban en el programa animado por José Miguel Viñuela.

