La historia de Instagram de Claudia Bahamón que genera gracia

A mí no me digan que unas nalgas los escandalizan! Quizás es la primera vez que hago una foto de nalga frontal porque nunca he considerado que mi cola es "DE MOSTRAR" Jajajaj! Además ya no estoy para esas! Sin embargo aquí les va una y muy intencional. No son las más perfectas y tampoco las que menos celulitis tienen, pero TIENEN BUEN LEJOS o no???? 😉 y con 'arenita' encima y un salto violento para estilizar la pierna sin duda mejora el asunto. (Si, tocó tomar más de una y hacer más de un salto con foto tipo ráfaga para elegir la mejor #MiMamáLaFotografa #MamáAlcahueta ) Hace algún tiempo (dos años creo) quedé en la lista de las "mejores nalgas (cola) de la TV colombiana" para la revista @tvynovelas. Nunca olvidaré, que cuando salió esa lista era para que la gente votara y así elegir a la ganadora. Les confieso que entré en pánico! No soportaría ganar y salir en la portada con las nalgas de frente como ganadora. Cualquier amigo fotógrafo sabe que yo de frente y de lado regía pero de espaldas a NUNCA! Me acuerdo que yo trabajaba en @losoriginalesfm y públicamente hicimos campaña para que POR FAVOR NO VOTARAN por mí (#MariaClara @karltroller @vanessavonzed @emiliosanchez2016 Y #JaimeSanchez) pues "las nalgas de la foto" eran PURO PURO #photoshop y pues asumimos funcionó la campaña radial porque por supuesto no gané! Mis nalgas han pasado por: crecimiento desmesurado a los 14 años, han soportado 25 y 24 kilos de más de los dos embarazos, así que imagínense la piel tan bella y el mapamundi estriado que tengo. Eso sí, @mister_brand es dichoso con ellas y eso es lo que vale. Ojo! Me vivo haciendo cuanto tratamiento estético hay para mejorar textura, celulitis, flacidez, estrías, volumen, etc. todo para que se vean bien VESTIDITAS. Ahora ustedes creen que esta foto no me cuesta? Hay nalgas perfectas (las envidio y las admiro) y nalgas normales! Jajajajaj las mías son normales #NalgasReales #NalgasDeMostrar #LaPulgaNalgona #LaPulgaReal #LaPulgaEsNormal #BahamonForce #NormalitaPeroRegia 🍑🍑🍑🍑🍑 #TengoDobleNalga y?

