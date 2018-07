Exguardaespaldas de Lady Di deja al descubierto el secreto sexual mejor guardado de la princesa

17 July 1997: Camilla Al Fayed helps a tanned Diana wash off the sea water at the beach, near the Egyptian billionaire's luxurious mansion in St. Tropez, during a family vacation in South of France ■ 17 يوليو 1997: كاميليا الفايد، ابنة رجل اﻷعمال المصري الملياردير محمد الفايد، تساعد اﻷميرة ديانا بالاستحمام عند الشاطيء القريب من قصر عائلة الفايد الفخم، الواقع في منطقة سانت تروبيه الساحلية، وذلك بعد ممارستهما لرياضة السباحة في البحر. وقد قضت اﻷميرة وولديها اﻹجازة الصيفية في جنوب فرنسا بصحبة عائلة الملياردير المصري [مالك محلات هارودز سابقا] ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Feb 17, 2018 at 6:30am PST