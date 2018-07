Sigue la polémica: Sergio Lagos sale a aclarar dichos de Catalina Lasen y ésta lo desmiente de vuelta

En relación al comunicado hecho por el padre biológico de mi hijo: su padre Legal tiene una relación directa y regular con mi niño… lo ve dos veces a la semana y fin de semana por medio desde que tenia 7 meses , y ambos se quieren mucho, tema q todos los q me conocen saben que es así … bajo ningún aspecto permitiría quebrar la relación que tienen, Y MENOS PROHIBIRÍA QUE LO VIERA…JAMÁS le haría un daño así a mi hijo. ( todo esto regulado ya legalmente y en orden ) Por favor hacer vista gorda a la falsa afirmación de Sergio Lagos, la cual es TOTALMENTE FALSA Y ABSURDA, sólo son excusas tratando de mezclar peras con manzanas🍐🍎para reparar su imagen a costa de manipuladas declaraciones desde que todo esto comenzó.Cuando le pedí el ADN fue el mismo quien me dijo que no se quería hacer cargo del niño y a cambio de eso accedió a hacerse el examen con esta condición y dando por hecho de que si se lo daba me quedaría callada y no lo contactaría mas. Sólo la presión de una demanda lo hizo responder y hacer toda esta pantalla. Mi familia y todos los que me conocen saben que esto no es verdad y me apoyan al 100%, lo cual me llena de tranquilidad. Y si me estoy exponiendo acá es sólo para aclarar y defender la dignidad e identidad de mi hijo. Gracias 🙏🏻

