Valentina Roth relata la brutal golpiza que sufrió en local nocturno de Gran Avenida

Este fin de semana no fue nada fácil para la ex "Calle 7" Valentina Roth, quien reveló que fue víctima de una brutal golpiza en un local nocturno de Gran Avenida.

Según relató en sus historias de Instagram, la joven de 27 años fue al pub Tabú, en donde tras negarse a participar de un karaoke, el animador del local dijo que "así es la gente de la farándula, no quiere cantar".

El comentario provocó las burlas de los presentes y de tres mujeres que se encontraban sentadas en la mesa de al lado, quienes comenzaron a gritar "que se vaya", además de una serie de insultos a los que Roth replicó: "dejen de webiar ctm (sic)".

Pero luego de responder, contó la bailarina, las mujeres se abalanzaron sobre ella y comenzaron a golpearla. "Me doy vuelta y en tres segundos estoy en el suelo con tres mujeres agarrándome a patadas", dijo, explicando que sólo pudo agarrarse la cabeza para protegerse de las agresiones.

Además, reveló que le sacaron mechones de pelo, y que tras el brutal ataque decidió permanecer en su casa para recuperarse. "Estuve sábado, domingo y lunes en cama, pero ya estoy bien", dijo.

"Igual fue como chocante me da una rabia, lloré de rabia de impotencia no de tanto dolor", admitió, agregando que "espero llegar a las minas que me pegaron para que se haga justicia pero no me quieren dar los videos".

Luego de los videos, Valentina Roth mostró una imagen de su teléfono con la pantalla quebrada, con lo que evidenció la gravedad de los golpes.

