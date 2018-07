El antes y después de 5 reinas y duquesas que han recurrido al bisturí

من الإفطار بالأمس مع مجموعة من الشباب الأردنيين في قصر بسمان #رمضان #الأردن #حب_الأردن During yesterday’s Iftar with a group of young Jordanians at Basman Palace #Ramadan #Jordan #LoveJO

