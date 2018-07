Habla el escritor de 'Luis Miguel: La serie': "Él nunca encontrará a su madre porque ella murió"

Una de las incógnitas más grandes sobre la vida de Luis Miguel, siempre ha sido el paradero de su madre Marcela, gracias a 'Luis Miguel: La Serie' el público en general ha podido conocer la raíz del conflicto que tal vez la motivó a separarse del fenómeno que finalmente terminó siendo su hijo mayor, una vida llena de aislamiento de su hijo terminó por afectarla seriamente al punto de desaparecer, o al menos así fue que inicialmente Javier León Herrera, escritor del libro en el que está basado la serie, reveló los tristes resultados que revelaron su investigación y por lo que nunca veremos que el cantante se reencuentre con su madre en la producción de Netflix, ésto fue lo que dijo:

"Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales. Como yo siempre he dicho, los detalles a los que pude llegar por la investigación en su momento dado y confrontados ahora más recientemente es algo que, si lo hubiera querido contar, lo hubiera contado en el libro. Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso"