Lucero habla sin pelos en la lengua sobre la niña que la interpreta en 'Luis Miguel: La Serie'

Si hay algo que aplaudir sobre la serie de Netflix basada en la vida del Sol de México, 'Luis Miguel: La serie' es que su impresionante casting ha sido realmente acertado en la mayoría de los casos, increíbles actuaciones, grandes recreaciones con la mayor precisión y hasta efectos especiales, han hecho que la serie todo un éxito de audiencia, porque no solo aclara las dudas que siempre han girado en torno a la vida de Luis Miguel, sino que además lo hace con grandiosos detalles que nos transportan a todos.

En el episodio diez de la serie, pudimos ver cómo aparece el personaje de Lucero, una versión de la niña que participó en la película "Fiebre de amor" que se estrenó en 1985. Allí vemos a Lucerito, ésta vez interpretada por la niña Corina Acosta, aunque muchos fans desaprobaron a la niña por pensar que no se parecía físicamente, la reacción de Lucero fue totalmente diferente, esto fue lo que dijo:

"A mí me pareció bien. Yo siempre pienso que debe ser un trabajo difícil para los productores, directores, el equipo, elegir un cásting. Entonces, hay muchas opiniones. Hay algunos contentos con el personaje, otros no pero yo leí unas declaraciones de la niña que hace el personaje de mí y la vi súper contenta con el rollo de hacer este papel… Me encantó"

En la misma entrevista, Lucero reveló su reacción hacía la forma en que ha sido abordado su personaje y si alguna vez pensó que algo era irreal u ofensivo en su contra:

"No, no hay nada de lo que yo me pueda quejar ni mucho menos. Además, creo yo que lo que a veces se cuenta en algunas historias tiene algunas mezcla con la ficción, con la realidad. Además, no hubo nada en algún momento que fuera ofensivo ni mucho menos, al contrario, para mí es siempre un gusto"

Tocará esperar para confirmar si el personaje de Lucero vuelve a aparecer en algún momento en la serie que bate records de descargas y audiencia.