Estos videos inéditos de Luis Miguel cantando en otros idiomas harán que te enamores más de él

Aspettando #Sanremo2018 Festival di Sanremo 1985 Luis Miguel a 14 anni (dico. Quattordici. Anni), e dal Messico con furore, arriva a Sanremo e BAM si piazza secondo. A quindici anni vince invece il suo primo Grammy. ARIBAM. _______ Di Cutugno – Minellono "Noi ragazzi di oggi" canta Luis Miguel 🎤 ______ Noi, siamo diversi ma tutti uguali | Abbiam bisogno di un paio d'ali | E stimoli eccezionali |Puoi farci piangere AHAH |Ma non puoi farci cedere AHAH | Noi, siamo il fuoco sotto la cenere | Puoi non comprendere AHAH | Qualcuno ci può offendere AHAH |Noi, noi sappiamo in cosa credere | Devi venire con noi Siamo i ragazzi di oggi noi * * * #sanremo #saràsanremo #waitingfor #song #songquote #tb #throwback #igers #videogram #instavideo #videooftheday #video #all_videos #l4l #quotes #like4like #likes4likes #likeforlike #instalike #noiragazzidioggi #luismiguel #instagood #webstagram #sunday #sundayfunday #relax

A post shared by Livia Giustiniani (@livia_photo) on Jan 14, 2018 at 9:21am PST