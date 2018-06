Leo Méndez Jr. aclara las dudas: "Quiero ser mujer"

Antes de la dura confesión que realizó Leo Méndez Jr. al ser abusado a los nueve años de edad, decidió contar en el mismo programa Vértigo otra impactante verdad de sí mismo.

"Quiero ser mujer", dijo, agregando que está pensando en realizar los trámites en su país de residencia, Suecia, para realizar el cambio de sexo.

"Lo hago público para que me dejen de preguntar. He pasado por momentos de depresión, momentos en que me doy asco. Para mí es súper complicado el tema", agregó.

Además, Leo asumió estar en un proceso de transición antes de tomar la determinación de operarse: "Estoy en una etapa donde me estoy conociendo a mí mismo. Es un cambio irreversible. Yo no puedo decir que me voy a operar de la noche a la mañana, necesito estar seguro".

