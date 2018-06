Alfredo Alonso dedica profundo mensaje a Macarena Tondreau tras ser sacada del matinal de TVN

Con una sincera dedicatoria, el productor Alfredo Alonso decidió demostrar su apoyo a su esposa Macarena Tondreau, quien este martes recibió la noticia de que no continuará como panelista en el matinal de TVN.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que aparece una imagen de la actriz en el estudio que fue su hogar por más de nueve años, que Alonso expresó su admiración.

"Mi amor @macatondreauc te admiro, te adoro y te respeto por ser una persona valiente y que dice lo que piensa… por ser honesta, trabajadora y de una sola línea", dijo.

"Te felicito por no ser doble standard y por siempre dar la cara. Los que predican tolerancia y libertad de expresión son generalmente los más intolerantes y censuradores. Los que se ponen la capa de superhéroes son muchas veces los más cobardes. Pero la vida da muchas vueltas…. muchas vueltas", añadió.

"Me da una pena inmensa ver que después de más 9 años en el matinal te vayas sin ni siquiera poder despedirte al aire. Si no hay puntos de vista no hay debate y si no hay debate no hay democracia. Sigue siendo siempre como eres y no cambies nunca!! Te amo", finalizó.

Pero además de su mensaje, se dio el tiempo de agregar varios hashtags con los que reforzó su opinión respecto a la salida de su pareja. "#sialdebate #noalacensura#libertaddeexpresion", escribió.

Polémica salida

Recordemos que Macarena Tondreau fue sacada del matinal por decisión de la jefatura del programa, quienes en palabras de la afectada, señalaron que buscaban un cambio de panel.

Sin embargo, se presume que su salida tuvo que ver con la seguidilla de polémicas que arrastró Tondreau en el último tiempo, en donde la más controversial fue la opinión que dio respecto a la tortura que sufrieron los ecuatorianos que asesinaron a la trabajadora Margarita Ancacoy.

Pero en entrevista con Las Últimas Noticias, Tondreau fue enfática en señalar que "no me arrepiento de mis dichos". Y añadió que "si eso pudo haber significado mi salida del matinal, tampoco me arrepiento".

"Si trabajar en un lugar es no poder opinar, estamos fritos", dijo.

