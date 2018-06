El curioso tratamiento que realiza Pancho Saavedra para mantenerse sano

Pancho Saavedra mantiene una vida de locos: grabando tres programas al mismo tiempo y muchos comerciales, lo cual afecta en el ánimo y la salud del periodista.

Debido a los problemas de energía que tenía, decidió recurrir a la doctora Yaisy Picrin, experta en medicina ortomolecular y nutrición y su diagnóstico fue claro: "Desórdenes hormonales y déficit de vitaminas y minerales, como el magnesio, calcio y fósforo".

Según declaró a LUN, el comunicador habría seguido al pie de la letra las recomendaciones de la especialista, quien le recomendó la suplementación endovenosa de vitaminas y minerales.

"A mí me hizo una quelación (tratamiento con una sustancia aplicada por vía endovenosa) para sacar todos los metales pesados de mi cuerpo", declaró al medio, agregando que "Trabajo de domingo a domingo. Y cuando no tengo tiempo para ir (al centro médico) me inyectan esto en la casa que incluye 50 gramos de vitamina C a la vena. Ahora no me enfermo nunca".

Desde que sigue este tratamiento ha logrado bajar diez kilos: "Aprendí a cambiar mis hábitos d alimentación. Ya no se trata de una cosa de estética, sino de salud (…). Me siento con más ánimo y energía, despierto de manera distinta".