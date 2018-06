La furia de Loreto Aravena: "Vayan a postear de 'tortura' donde deben hacerlo!"

Lo que comenzó como una publicación más, terminó siendo tema de debate entre los miles de seguidores de Loreto Aravena, quien mostró la reacción de un ostión abierto al jugo de limón a través de un video.

El clip fue compartido en su cuenta de Instagram, y en el se escucha a la actriz decir "miren como se mueve con el limón… Como si estuviese latiendo su corazón".

#ostiónchileno #LoveEma Una publicación compartida de Loreto Aravena Soto (@loretoaravena) el 24 Jun, 2018 a las 1:23 PDT

La publicación que ya supera las 70 mil reproducciones, no ha estado exenta de polémica, pues algunos de sus seguidores consideraron que el acto era "cruel" y que estaba sometiendo al ostión a una "tortura".

Pero ya cansada de las críticas, fue la misma Loreto quien salió a defenderse de las acusaciones, y en un comentario explicó que estaba lejos de ser un acto de crueldad animal.

"Lo subí porque me pareció increíblemente fresco, no para polemizar, además por la reacción de mi hija fascinada con el acto reflejo, porque según sé, el ostión no tiene un sistema nervioso central", dijo.

Sin embargo, los comentarios continuaron apareciendo, y ante esto, publicó un extenso mensaje para sus seguidores.

"A ver, primero: NO SOY VEGANA", comenzó diciendo. "Segundo: el ostión es de un excelente valor nutricional. Tercero: es un molusco! Cuarto: soy un ser humano que necesita de esta nutrición y mi hija que está en pleno crecimiento también", agregó.

"No soy de la idea de no comer nada vivo, como huevos, pescados y algunas carnes, me preocupo de comprar productos orgánicos y de preferencia aquellos que han tenido ‘bienestar animal’ libres, sin hormonas ni antibióticos, etc", comentó.

"Así es que vayan a postear de ‘tortura’ donde realmente deben hacerlo! En foros sobre los ecuatorianos torturados, sobre lo que ha hecho Trump con los inmigrantes o DDHH porque cuando se comen la empanada de queso/ostión no ‘sufren menos’!", finalizó.

