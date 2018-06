Antonella Ríos no para: se defendió de fuerte crítica sobre sus hijos

Antonella Ríos ha sido fuerte blanco de críticas debido a la relación que mantiene con un hombre 21 años menor que ella.

Y el asunto no para, tras subir una selfie con él a su Instagram, una usuaria realizó un curioso comentario sobre la foto.

"Con tus niñitos fotitos… Amor de madre Anto! Los minos pasan y los hijos quedan", dijo la mujer, de nombre Tamara.

La actriz no dudó en responderle: "¿Y por Instagram quieres que yo demuestre que soy buena mamá? No, yo ya di examen y me fue la raja. A los niños no se les expone a las víboras".

Luego de ser defendida por más gente, Tamara explicó sus dichos: "No dije que demuestres ser buena madre, porque lo eres. Yo no porque te digan algo así taches a todas de víboras. Los hijos son el orgullo de una madre y me imagino que nadie te tira mala onda cuando sales con tus niñitos", dijo.

Aburrida del diálogo, Antonella aclaró que no quería publicar fotos de sus hijos porque no quería y "hay tanta zorra amargada que prefiero cuidarlos".

