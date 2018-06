Presentadora de los MTV Movie & TV Awards se burla del vestido de novia de Meghan Markle

Tiffany Haddish, es una actriz de comedia que saltó a la fama en 2017 con la película "Girls Trip", allí interpreta el personaje que los expertos en cine aseguran es la mejor interpretación de comedia femenina en años, su popularidad fue tal que diferentes contratos le llovieron de inmediato, la mejor propuesta hasta la fecha, fue conducir la edición 2018 de los MTV Movie & TV Awards grabados el pasado sábado 16 de junio pero transmitidos el lunes 18 de junio desde California, Estados Unidos.

Tiffany Haddish Hosts MTV Movie Awards Dressed As Meghan Markle On Her Wedding Day https://t.co/cpxBPrYR3a pic.twitter.com/I8iNb3yIqE — 47 🍥 (@HITMANuzy47) June 19, 2018

En un segmento al volver de comerciales, la comediante tenía puesto un vestido idéntico al de Meghan, en este caso debemos recordar que el diseño que usó la ahora Duquesa de Sussex, era de la diseñadora inglesa Clare Waight Keller para Givenchy mientras que el vestido de Haddish era un diseño de Morilee confeccionado por Madeline Gardner, y si, era un vestido real. Después de simular su entrada triunfal esto fue lo que dijo, sobre incluso ser vecinas en la vida real antes de que se casara y se dedicara a la actuación:

¿Que creían? ¿Que Meghan es la única que se ve bien con un vestido de novia? ¡Ella es de mi vecindario así que me toca representarla esta noche!

Tiffany Haddish wears replica of Meghan Markle’s wedding dress at the MTV Movie & TV Awards https://t.co/r6SwIHZ2CH pic.twitter.com/WhQ0GjNprb — ternopil inkling (@TernopilInkling) June 19, 2018

Tiffany Haddish rocks Meghan Markle-inspired wedding dress to host MTV Movie Awards 2018https://t.co/iuh9w5LCrb pic.twitter.com/GxLVHmbZop — TVC (@TVCconnect) June 19, 2018