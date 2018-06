Él es el verdadero padre del hermano menor de Luis Miguel y no es quien todos pensaban

A pesar de que la serie de Luis Miguel ha destapado muchos secretos de la vida del intérprete, siguen habiendo muchas interrogantes en torno a su familia, especialmente su hermano menor, Sergio Basteri de quien poco de sabe.

La vida de Sergio parece ser incluso igual de complicada que la del propio Luis Miguel, empezando porque nació en plena crisis matrimonial entre Marcela Basteri y Luisito Rey, un 12 de enero de 1984.

Al nacer, Marcela decide llevarlo a Italia, en donde radica durante dos años. En ese lapso de tiempo, ésta logra divorciarse de Luis Rey pero al trasladarse a España para firmar unos papeles, desapareció sin dejar huella. Desde entonces, Sergio quedó a cargo de su abuela paterna, Matilde Sánchez sin tener los privilegios económicos de su famoso hermano.

Cuando falleció Matilde, en 1993, Hugo López, representante de Luis Miguel, fue por el niño de 7 años a Jerez, España y no volvió sino hasta los diescisiete años.

Las interrogantes entonces se dispararon pues mucho se dijo sobre si de verdad su padre era Luis Rey, incluso se llegó a decir que tenía la sangre de 'El Negro' Durazo, pues se sabe que Luis Rey le había 'entregado' a Marcela con favores sexuales a cambio de asegurar la fama de Luis Miguel.

Sin embargo, Rosa Barbarito viuda del hermano de Luisito Rey, quien aseguró a Ventaneando que Luisito Rey es sin dudar alguna su padre y no Durazo como tanto se especulaba. Pero no sólo la turbia relación de Marcela con el ex jefe de policía era su padre dio pie a la duda sobre Sergio, sino que también el hecho de que se dijo que Marcela y Luis Rey intercambiaban parejas (swingers), por lo que el niño pudo tener otro padre.

Sobre los rumores, Barbarito aseguró que Sergio: "Sí es hijo de Luis Rey. Tiene la misma cara"

