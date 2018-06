María José Quintanilla comparte foto sin maquillaje

María José Quintanilla es una de las panelistas más queridas de 'Mucho Gusto' por su carisma y su agradable personalidad.

La cantante es muy popular en Instagram y siempre comparte imágenes de su trayectoria musical y también de sus anécdotas en el matinal de Mega.

Este fin de semana, María José subió una foto de ella sin maquillaje, uniéndose a las famosas que han seguido esta tendencia de mostrarse al natural.

"Y esta soy yo, sin maquillaje, concentrada cantando, porque cuando canto soy realmente yo, cuando canto me conozco, cantar me ayuda a sentirme cómoda, cantar me hace sentir fuerte, pero lo más importante, ¡me hace sentir feliz!", escribió en su red social.

La foto causó sensación entre sus seguidores, quienes no se reservaron los comentarios positivos respecto a su look.

Te recomendamos