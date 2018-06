Estas son las cosas que hacemos en WhatsApp y nos da pena hacer en persona ¡Léelas y te identificarás!

WhatsApp es la mensajería móvil instantánea más usada en el mundo. Millones de usuarios encuentran en ella una ventana ideal para expresar ideas, opiniones y/o deseos que jamás podrían exteriorizar en persona. Es decir, se convierte en una cómplice ideal para muchos en solo un chat.

Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de British Columbia revela que para muchas personas un insulto, a través del chat de WhatsApp, puede resultar más perjudicial que un insulto en persona, por ejemplo.

Te recomendamos en video

Insultar / Decir groserías

Revelaremos esta lista de cosas que hacemos sin fronteras en WhatsApp, pero que en persona muchos ni contemplarían hacerlas:

Una persona en la vida real suele ser más políticamente correcto. En nuestras relaciones interpersonales en vivo y en persona solemos ser más recatados y educados, como dictan las normas de etiqueta, protocolo y educación; sin embargo, esta realidad puede variar en 360 grados al analizar nuestras conductas en chats de WhatsApp. Ahí muchos despilfarran del mal vocablo haciendo una especie de catarsis para liberar todas esas palabrotas y deseos reprimidos que tienen sobre otro y que sólo se pueden expresar desde lo más profundo del alma con una palabrota.

Criticar a más no poder

La crítica es algo que a muchos suele incomodar, y para evitar situaciones incómodas, muchos prefieren callar lo que opinar sobre algún tema o hecho específico, pero eso sólo ocurre en persona. Porque muchos de ellos, cambian drásticamente de acción cuando están dentro de un chat de esta aplicación de mensajería instantánea.

Explicar y pedir perdón

Eso de bajar la cabeza, asumir un error, disculparse o explicar porqué algo estuvo mal, no es una actitud recurrente en muchas personas. Resultan incapaces de asumir los errores en persona, pero sí con capaces de ofrecer explicaciones y pedir perdón a través de un chat de WhatsApp.

Conversar sobre temas álgidos y profundos

Aunque esto no es lo ideal, pues ya sabemos que las malas interpretaciones están a la orden del chat. Sobre todo cuando estamos conscientes de que la sintetización o condensación de las palabras o frases y abusos del lenguaje son tan frecuentes, como lamentables. La mala redacción puede dar pie a que los mensajes no sean captados, según la intención del emisor, lo que demuestra que entonces WhatsApp no es la vía ideal para tratar temas profundos. Lo mejor será hacer en persona, dejar la timidez y que los temas fluyan.

Dar felicitaciones

Un cumpleaños, una graduación, un ascenso laboral o cualquier otro motivo de felicitación, en la actualidad, es solventado por un simple mensaje de texto en WhatsApp. Atrás quedaron esos gentiles apretones de mano o aquellos afectivos abrazos que llenaban de aún más energía un momento de felicidad personal.

Te recomendamos en video